Геннадий Дронов, которого харьковский суд приговорил к 10 годам лишения свободы за аварию с шестью жертвами на улице Сумской в Харькове, будет отбывать наказание в колонии на под Полтавой и работать в поле. Об этом сообщают "Факты".

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу будет получать около пяти тысяч гривен в месяц. От тысячи до двух отдавать будет в колонию за коммунальные услуги и питание, часть - пострадавшим в аварии.

Ходить на работу Дронов будет в сопровождении инспектора. За хорошее поведение в колонии предусмотрен отпуск в две недели раз в год.

В комнате, где проживает Дронов, обычно находятся от двух до шести мужчин. Разрешается пользоваться планшетами, но без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание - трижды в день.

Дронову осталось сидеть восемь лет, поскольку два года он уже провел в СИЗО.

Ранее "Страна" сообщала, что Зайцева в момент ДТП находилась под наркотическими веществами. Также сообщалось, что в пенитенциарной службе объяснили, почему не отправили Зайцеву отбывать срок в колонию.