Восстановление травмированного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси затянулось. Он вынужден будет пропустить первую игру своего клуба в Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" 17 сентября. Об этом сообщает Goal.com.

Также Месси пропустит встречу с "Валенсией" в 4-м туре чемпионата Испании, которая пройдёт 14 сентября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Он получил травму икроножной мышцы на тренировке в начале августа.

Как сообщала "Страна", "Барселона" в 2019 году впервые за десятилетие начала чемпионат Испании без Лионеля Месси. В прошлый раз, в 2009 году Лео не полностью восстановился от травмы колена.

Также мы писали о том, что каталонская "Барселона" не намерена расставаться с Лео. Ему предложили начать подготовку к подписанию нового контракта с великим аргентинцем.