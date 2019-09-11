Львовский окружной административный суд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках. В Горсовете сказали, что будут подавать апелляцию. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

10 сентября Львовский окружной административный суд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках, лотках и павильонах (Малых архитектурных формах - МАФах).

Горсовет намерен подавать апелляцию. "Львовский городской совет категорически против спаивания населения... Суд вынес решение в пользу предпринимателей, которые отстаивали право продажи алкоголя в МАФах. Мэрия будет подавать апелляцию на это решение", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине предложили повысить цены на алкоголь.

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