В среду, 11 сентября, в Верховной Раде проголосовали за постановление о непризнании легитимности так называемых местных выборов в аннексированном Крыму и городе Севастополь, прошедших в рамках российского Единого дня голосования 8 сентября. "За" проголосовали 325 нардепов, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках колонизации оккупированных территорий Российская Федерация осуществляет незаконные действия, в том числе проводит выборы - последние такие выборы в органы местной власти проводились на территории РФ и, в том числе, проведены РФ на территории оккупированных украинских регионов - Автономной республики Крым и г.Севастополь 8 сентября", - заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на вечернем пленарном заседании Верховной Рады, представляя проект заявления.

По его словам, это заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством того, что национальной идеей Украины является возвращение аннексированных территорий. Текст заявления пока не обнародован на сайте Верховной Рады.

Как сообщала "Страна", власти Германии также не признали выборы в аннексированном Крыму. В заявлении посольства ФРГ в Украине говорится, что местные выборы в Крыму и Севастополе, организованные Россией, не имеют силы.