Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" считает, что то, что Зеленский лишил его дипломатического ранга может быть связано с его критикой в ​​адрес партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, его слова передает корреспондент "LIGA.net".

"Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями в последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?"

Герасимов считает, что это звание было присвоено ему пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с законом. Он напомнил, что 4 последних года занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ОБСЕ, поэтому указ Порошенко касался не лично его, а был "признанием заслуг всей делегации Украины".

Владимир Арьев также заявил: "Ранга не просил, буду работать ради Украины со званиями или без. Мелочность не комментирую. Мне сейчас важнее сделать все, чтобы проект резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар имел приличный вид". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Скришшот:Facebook/ Volodymyr Ariev

Ранее "Страна" сообщала, что партия Порошенко хотела назначить Владимира Арьева главой комитета свободы слова.

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