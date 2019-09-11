Экс-президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби умер на 84-м году жизни. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Уточняется, что он скончался в военном госпитале имени Гатото Соеброто в Джакарте. Здоровье Хабиби внезапно ухудшилось в понедельник, 9 сентября. Экс-президент был помещен в реанимационное отделение. Но спасти пациента не удалось.

Юсуф Хабиби. Фото: globallookpress.com

Хабиби, являвшийся третьим президентом Индонезии, занимал этот пост с 21 мая 1998 года по 20 октября 1999 года, и на его правление пришлось ослабление экономики Индонезии и период внутриполитической напряженности из-за последствий азиатского финансового кризиса 1997 - 1998 годов.

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