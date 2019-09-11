В парламенте Украины поддержали внесенный от имени президента Зеленского законопроект № 1029 о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). "За" отдали голоса 283 парламентария, передает 112-Украина.

Законопроект предлагает изменить форму правления НАПК с коллегиальной на единоличную. Главу Нацагентства в случае его вступления в силу будет назначать правительство в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

Правительству также хотят доверить проведение конкурса на должность главы НАПК в течение 45 дней. При этом полномочия действующего состава НАПК будут прекращены досрочно в день вступления в силу этим законодательным актом.

Также предлагается ускорить конкурсную процедуру за счет проведения специальной проверки кандидата на должность главы Нацагентства после назначения (если кандидат не пройдет проверку - его полномочия будут прекращены досрочно).

Законопроектом также хотят предоставить НАПК доступ к реестрам и базам данных. Предлагается определить размер должностного оклада НАПК (до 76,8 тыс. грн) и ограничить максимальный размер премий (не более 50%).

Как сообщала "Страна", электронные декларации об имуществе народным депутатам нового созыва парламента Украины за 2018 год подавать не обязательно. Первая декларация, которая должна быть подана ими, это ежегодная декларация за 2019 год, которая подается 1 апреля 2020 года.

Также сообщалось, что сотрудники НАПК обнаружили недостоверные данные у главы "Укравтодора". По данным ведомства, в декларации была недостоверно указана стоимость автомобиля и сумма средств на банковских счетах.