Полиция Лондона считает наезд на экс главу национального банка Украины Валерию Гонтареву несчастным случаем. Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на лондонских правоохранителей.

Наезд произошел 26 августа. Полицейские рассказали, что водитель Монир Малик, который совершил наезд, не убежал, а остался на месте происшествия. Полиция его допросила и расценивает наезд как несчастный случай. Малика не ​​задержали, кроме того, правоохранители не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств" инцидента. Саму Гонтареву тогда госпитализировали с травмой ноги.

Напомним, что в ночь на 5 сентября в центре Киева облили бензином и сожгли машину невестки Гонтаревой. Бывшая глава Нацбанка заявила, что считает что поджог и наезд связаны между собой.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США заявило о необходимости быстро расследовать инциденты, связанные с Гонтаревой.

Кроме того, мы рассказывали, что Дубинский обвинил Гонтареву во вранье с ДТП в Британии и сделал запрос в полицию Лондона.