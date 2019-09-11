Вчера Офис президента Украины опубликовал эпохальное по-своему фото - Игоря Коломойского в кабинете у Владимира Зеленского. Они, по заявлению пресс-службы, обсуждали ведение бизнеса в Украине и вопросы энергетики.

Фотография "сделала день" сторонникам экс-президента Порошенко, которые постоянно подчеркивают некую порочную политическую связь между олигархом и президентом.

Впрочем, со стороны Зе публикация этого фото явно была рассчитана именно на такой эффект. Поэтому сторонники Зеленского тоже ответно потроллили "порохоботов".

"Страна" собрала реакцию на первое совместное фото Зеленского и Коломойского на Банковой.

Известный порохобот Мирослав Олешко сопроводил фотографию подписью: "Сфоткай, типа я тут президент". Намекая на то, что "истинный президент" тут Коломойский.

Еще один сторонник Порошенко Алексей Петров пошутил в том же стиле: "Новая игра. "Найди президента!". Дополнительный вопрос знатокам - Чей нога не успел спрятаться в правом нижнем углу снимка?!"

Впрочем, нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский ответно потроллил порохоботов. Он предположил, что фотографировать заставили Петра Порошенко, для которого этот снимок выглядит как триумф Коломойского.

"Работу фотографом Порошенко не любил, но остальные варианты были хуже...", - отметил блогер.

Впрочем, гораздо больше комментаторов шутили о влиянии Коломойского на Зеленского. "В наше время выражение "ухватить бога за бороду" наполнилось конкретным смыслом и обрело известную фамилию", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

Блогер Сергей Наумович тоже намекает на статусность Коломойского: "Мало кто заметил, что на фото у Владимира пепельница фарфоровая, а у Игоря Валерьевича - из камня, похоже. Гостям - лучшее!"

"Директор вызвал отца Богдана в школу", - иронизирует журналист Михаил Ткач, намекая на близость главы ОП к олигарху.

Журналист Светлана Крюкова запостила фотожабу, на которой все присутствующие на встрече, кроме Зеленского, заменены на Коломойского. Намекая на доминирующую роль олигарха в окружении Зе.

Политолог Петр Охотин считает, что фото было опубликовано в пику Порошенко.

"Коломойскому такой снимок нужен как флаг над Говерлой (извините, но до Джомолунгмы еще далеко). Как демонстрация: "Меня били, а я выстоял". Логическая мотивация. Чтобы Петр Порошенко увидел. Чтобы продоминировать".

Журналист Сергей Щербина заявил, что публикацией фотографии у Зе решили предупредить возможные разоблачения журналистов-расследователей.

"В офисе Зеленского, похоже, окончательно победила концепция "не стесняемся".

Публичный отчёт о встрече президента, главы ОП, премьера и министра энергетики с Игорем Валериевичем - это сильно. И в программах расследований показать нечего".

Блогер Алена Яхно также предполагает, что Игорь Коломойский мог увидеть, что его тайный визит к Зеленскому сфотографировали журналисты. Поэтому и решили опубликовать фото со встречи "на опережение".

"Мне, конечно, обидно за журналистов "Схем". Пресс-служба ОПУ безбожно забирает их хлеб.

Надо было Петру Алексеевичу тоже так делать - выкладывать фоточки со своих ночных посиделок.

Увидел журналиста в кустах - и сразу селфи со встречи. На опережение".

А юрист Алексей Романов в контексте этого фото напоминает о масштабе вопросов, которые Коломойский недавно решил для себя через НБУ. Речь о рефинансировании на 19 миллиардов гривень для "Приватбанка" в 2014 году и о заморозке расследования по этому факту сегодня.

""Кто с "первой" попытки угадает с кем Коломойский решил все вопросы?"

Риторический вопрос три года назад.

Сейчас дядя Беня тоже сидит в главном кабинете. И даже открыто фотографируется, чего раньше вообще не было.

И да, насчет 19 миллиардов рефинанса НБУ тоже все тихо, как и раньше".