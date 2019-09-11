Около 15 миллионов рублей выделят на переселение восьми семей в поселке Чертково Ростовской области, которых отделили от России украинской границей. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Деньги, выделенные из резервного фонда области, пойдут на приобретение квартир для восьми семей. Губернатор Василий Голубев отметил, что ранее из бюджета уже было направлено более 35,6 миллиона рублей, чтобы переселить из того же поселка жителей семи многоквартирных домов. Таким образом, суммарно регион выделил на переселение отделенных от российской территории жителей около 50 миллионов рублей.

Граница проходит прямо по улице поселка Фото: livejournal.com

Исторически поселок Чертково Ростовской области находился одновременно как на территории России, так и на территории Украины - здесь он значится как поселок Меловое. Это место уникально - обычная улица, которая разделяет две страны. По одной стороне улицы располагаются украинские дома, по другой - российские. Это создает проблемы для местных жителей, которые с трудом добирались до мест работы, школ и поликлиник. Ситуация обострилась в 2014 году после начала вооруженного конфликта на Донбассе в связи с усилением пограничного режима. В марте 2015 года жители обратились за помощью к российским властям, впоследствии было принято решение о переселении.

На данный момент в Чертково работают в круглосуточном режиме восемь контрольно-пропускных пунктов, из них семь автомобильных и один воздушный.

Напомним, что Путин упростил получение права на временное проживание в России.

Также мы писали о том, что львовский суд обязал Россию выплатить семье беженцев из Донбасса 4,7 млн гривен компенсации.