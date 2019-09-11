Злоумышленники украли у 45-летнего киевлянина телефон и с помощью устройства выкачали из банковского счета потерпевшего 30 тысяч гривен. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

В понедельник, 9 сентября, киевлянин обратился в полицию с заявлением о краже телефона Xiaomi. Он рассказал что праздновал день рождения с друзьями в пабе на "Героев Днепра" и не заметил как устройство вытащили из кармана.

Позже выяснилось, что воры не ограничились одним смартфоном. На мобильном не было пароля и стояло мобильное приложение "Приват Банка", с его помощью воры сняли 30 тысяч гривен с карты потерпевшего.

Непонятно, как воры могли снять деньги, если они не знали пароля от личного кабинета потерпевшего. Не исключено что логин и пароль были сохранены в смартфоне и злоумышленника не пришлось ничего вводить.

Деньги могли перевести на один из электронных кошельков вроде Kiwi,которые практически невозможно отследить. Полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража. Однако воров пока не нашли.

Ранее "Страна" сообщала, что в столичной кондитерской карманники с Кавказа украли у посетительницы 30 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что в Киеве карманники украли у мужчины в кафе $5 тысяч.