Народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно, Александра Скичко. Об этом сообщает общественное движение Чесно.

"Нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик из округа №156 в Ровенской области (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко. Он кнопкодавил, вероятнее всего, вместо другого "слуги" – мажоритарщика - Александра Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата", - сказано в сообщении.

Факт кнопкодавства имел место 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направлении в Конституционный суд.

Видео: youtube.com

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что "Слуга народа" введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.

Скриншот: facebook.com/Сергій Литвиненко

Напомним, что 3 сентября Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство.

Также "Страна" разбиралась, почему "Слуга народа" и силовики блокируют внедрение сенсорной кнопки.