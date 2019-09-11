На заседании в среду, 11 сентября, Кабмин назначил 14 новых заместителей министров. Об этом со ссылкой на премьер-министр Алексея Гончарука сообщает пресс-служба Кабмина.

Дмитрий Живицкий стал первым замминистра развития громад и территорий, замминистра в этом же ведомстве назначен Вячеслав Негода. В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должности замминистров назначены Светлана Панаиотиди и Дмитрий Романович.

В Министерстве образования и науки первым замминистра стал Юрий Полюхович, замминистрами Любомира Мандзий и Максим Ярмистый.

В Министерство здравоохранения назначены: Андрей Семиволос - первый замминистра, Михаил Загрийчук - замминистра, Младена Качурец - замминистра. Елена Симоненко - замминистра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены Виталий Музыченко - заминистра, Наталья Ненюченко - замминистра. В Министерство юстиции на должность замминистра назначена Валерия Коломиец.

Срок исполнения обязанностей госсекретаря Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Людмилы Дараган на заседании Кабмина в среду был продлен.

Напомним, на заседании правительства в пятницу, 6 сентября, Кабмин продолжил кадровую ротацию, назначив 11 новых и уволив 7 старых заместителей министров.

Также мы писали, что на сегодняшнем заседании Кабмин уволил девятерых заместителей министров.