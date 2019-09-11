В Киеве будут судить экс-бухгалтера государственного университета, которая в течение семи лет лет получала зарплату несуществующим сотрудника. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В сообщении говорится о том, что киевская прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

"Как установлено досудебным расследованием, в 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату работникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, причинив государству ущерб на сумму почти 800 тыс. грн." - говорится в сообщении.

Действия злоумышленницы квалифицированы, как завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Уточняется, что в ходе досудебного следствия подозреваемая возместила в государственный бюдже почти 500 000 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ разоблачила чиновников, которые присвоили 3,5 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог Киевской области.

Также мы сообщали, что сотрудник НАБУ присвоил миллион гривен госсредств и купил на них Range Rover.