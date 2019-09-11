Сборная Соединенных штатов Америки по баскетболу проиграла команде Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.

Игра закончилась со счетом 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13) в пользу французов. Самым результативным игроком в команде Франции стал Эван Фурнье, набравший 22 очка. За сборную США 29 очков набрал Донован Митчелл.

Американцы 15 раз становились победителями олимпийского турнира, пять раз выигрывали чемпионат мира. В последний раз американские баскетболисты оставались без медалей первенства мира в 2002 году, когда они проиграли союзной сборной Сербии и Черногории в четвертьфинале.

Кроме того, сборная США потерпела первое поражение на топ-турнирах за 13 лет. В 2006 году американская сборная терпела поражение в полуфинале ЧМ 2006 года, уступив сборной Греции со счетом 95:101.

Чемпионат продолжается уже без участия американцев, соперником сборной Франции в полуфинале ЧМ станут аргентинцы. Матч состоится 13 сентября.

Сборная США по баскетболу. Фото: Getty Images

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