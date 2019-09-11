На заседании правительства в среду, 11 сентября, Кабмин Украины уволил 9 заместителей министров. Об этом со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Кабмин уволил Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности. Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну и Анатолия Корзуна - с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности.

Олег Шевчук покинул должность заместителя министра обороны. Павла Хобзея, Владимира Карандия, Юрия Рашкевича уволили с должности замминистра образования и науки. Вячеслава Негоду - с должности первого замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, на заседании правительства в пятницу, 6 сентября, Кабмин продолжил кадровую ротацию, назначив 11 новых и уволив 7 старых заместителей министров.

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