Киевская прокуратура объявила подозрение в покушении на убийство правоохранителя мужчине, который бросал в полицейских гранаты во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области уведомил о подозрении в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов мужчине, который во время его задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции, в том числе бросил в них две гранаты.

"Последний, во время его задержания сотрудниками полиции, забаррикадировался в доме и сопротивлялся, во время чего бросил в сторону полицейских две гранаты. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружены и изъяты еще две гранаты, патроны различного калибра и другое оружие", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Задержанный мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины, то есть в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа.

"Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.

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