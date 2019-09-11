Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти принял решение вынести на рассмотрение парламента вопрос о увольнении состава ЦИК. "За" проголосовали 16 членов комитета, "против" - 2, передает корреспондент "Страны".

Такое решение было принято сегодня, 11 сентября, после рассмотрения представления президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава ЦИК.

Фото: Страна.ua

Помимо членов комитета и ЦИК во главе с Татьяной Слипачук, на заседание пришли нардепы Николай Тищенко и Александр Куницкий от "Слуги народа", а также представитель президента в ВР Руслан Стефанчук. По словам Куницкого, пришел он из личного интереса, поскольку во время предвыборной гонки у него был свой конфликт с ЦИК и сейчас он хочет получить ответы на свои вопросы.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в Зе-команде подтвердили, что Рада планирует разогнать ЦИК уже в четверг.

Также мы писали о том, когда Рада может проголосовать за увольнение всех членов ЦИК.