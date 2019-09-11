Европейский суд по правам человека решил, что запрет на съемку порнофильмов в России противоречат 10-й статье Конституции РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск в ЕСПЧ подал российский предприниматель, режиссер и продюсер порнографических фильмов Сергей Прянишников. Он с 2003 года пытался получить в РФ лицензию на воспроизведение своих фильмов в России.

Европейский суд постановил, что 10-я статья Конституции РФ гарантирует свободу самовыражения, а съемки порнофильмов - одна из его форм.

Скриншот: t.me/breakingmash

Напомним, в США на 20 лет осудили украинку, снимавшую порно со своей двухлетней дочкой.

Также мы писали, что Украина обошла Россию и вошла в топ-20 стран по трафику на порносайте Pornhub.