В четверг, 12 сентября, в Украине ожидается переменно облачная ясная погода с жарой в дневные часы и заметным похолоданием ночью. Осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.





Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха днем в четверг составит +24-28 градуса, а ночью похолодает до +8-17.

В Киеве 12 сентября ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха ночью составит +11-13 градусов, а днем потеплеет до +26−28.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик назвала сентябрьскую погоду украинским осенним чудом и призвала прогуливать уроки и работу, пока не похолодало.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, когда в Украине закончится бабье лето и начнутся холода.