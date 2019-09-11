Персонал парижской клиники, куда был привезен семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер, рассказал о состоянии гонщика. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило издание Le Parisien.

Сотрудники рассказали, что Михаэль Шумахер находится в сознании. "Я могу заверить вас, что он в сознании", заверила журналистов издания медицинская сестра.

9 сентября это же издание сообщало, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты.

В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике по секретному протоколу, который скорее всего связан с кардиологическим вмешательством. Немца ждет экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Управлять процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому.

Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.

Михаэль Шумахер. Фото: Getty Images

За госпитализацией "Шуми" в парижскую клинику стоит врач, имя которого малоизвестно широкой публике, но популярно в медицинской среде - 69-летний профессор Филипп Менаше считается пионером клеточной терапии.

Это мастер, который работает в отделении сердечно-сосудистой хирургии Европейской больницы им. Жоржа Помпиду (HEGP), он впервые задумал и провел на человеке в 2000 году трансплантации мышечных стволовых клеток, вынув их из пациента с инфарктом миокарда, а затем повторно введя в его же собственное сердце, чтобы восстановить функции органа.

Стволовые клетки - исходные клетки живых животных и организмов человека. Они участвуют в обновлении тканей, могут обновляться бесконечно и, таким образом, восстанавливать поврежденные ткани и органы (мышцы, кости, нейроны и т. Д.). Они встречаются повсюду в организме, в коже, печени, крови, мышцах и т. Д. или в зародыше.

Кульминация карьеры Менаше достигла в октябре 2014 года, когда он в сотрудничестве со специалистами из больницы Сен-Луи (другого учреждения Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), осуществил первую имплантацию уже сердечных клеток, полученных из эмбриональных стволовых клеток человека.

68-летняя женщина с тяжелой сердечной недостаточностью, получила клетки с пластырем, соприкасающимся с сердцем. Пять других людей проходили лечение по тому же протоколу во время клинического испытания, которое с тех пор было прервано, что продемонстрировало безопасность этой инновационной терапии, но гипотетическую эффективность.

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