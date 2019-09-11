Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало руководителя Службы автомобильных дорог (Укравтодор) в Николаевской области. Его взяли во время того, как он получал взятку в размере 90 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс долл, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/НАБУ

Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Детали - позже", - добавляют представители пресс-службы.

Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.

Скриншот: mk.ukravtodor.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что у главы Укравтодора обнаружили обнаружили недостоверные данные в декларации.

Также мы рассказывали, что на Печерске поймали на взятке 22-летнего следователя, только год назад закончившего Академию МВД.