Во вторник, 10 сентября, в Чернигове местный депутат сбил на зебре пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черниговской области в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из спальных районов Чернигова. Водитель внедорожника - депутат Черниговского городского совета - сбил пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП светит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель внедорожника задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

По данным издания "Час Черниговский", депутат, который стал участником ДТП, - это Ярослав Ковтун. Уточняется, что на фото с места аварии видно, что пешехода сбила синяя Mazda-626. Эта же машина есть и в электронной декларации Ярослава Ковтуна, также его видели на месте аварии.

Фото: cntime.cn.ua

Скриншот: Facebook/ Поліція Чернігівської області

Напомним, в начале сентября брат мэра Ивано-Франковска насмерть сбил пешехода.

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