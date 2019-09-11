Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с апреля 2020 года начнет летать по маршруту Львов-Будапешт (Венгрия). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

"Клиенты во Львове теперь могут бронировать места на рейсах в Будапешт вплоть до октября 2020 года, а наше полное расписание на лето 2020 года будет обнародовано в ближайшее время", - цитирует пресс-служба коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайена.

Согласно данным в системе бронирования на сайте Ryanair, цена билетов начинается от 10 евро в одну сторону с учетом перевозки малой ручной клади.

Любопытно, что накануне венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air также заявила о намерении в июне 2020 года запустить прямые рейсы из Харькова и Львова в Будапешт.





