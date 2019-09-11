Заместителем главы Нацполиции - начальником Главного следственного управления Нацполиции вместо Виталия Невгады назначен Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Глава Нацполиции Сергей Князев представил Максима Цуцкиридзе в среду, 11 сентября. Долгое время до этого он был замначальника ГСУ.

Сергей Князев, представляя нового зама, рассказал коллективу о трех основных направлениях деятельности следственных подразделений.

"С 1 января 2020 года вступает в силу закон о уголовном проступке. Поэтому на следственные подразделения возложена задача по легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота", - сказал Князев.

Максим Цуцкиридзе. Фото: npu.gov.uа

Напомним, за сутки уволились три зама главы Нацполиции. "Страна" публиковала расследование о том, что это означает и как связано с убийством Славы Веремия.

Также мы писали, что в конце августа Аваков после доклада Князева решил уволить четырех глав Нацполиции в областях.