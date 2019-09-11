Парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность) в кулуарах Верховной Рады во вторник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Делегация сформирована", - сказала Геращенко. В составе делегации 12 членов и 12 заместителей членов делегации: 14 народных депутатов (7 членов и 7 заместителей - Ред.) из фракции "Слуга народа", по два от фракций "Оппозиционная платформа за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За будущее".

Как сообщила агентству член профильного комитета Мария Ионова ("Европейская солидарность"), руководитель делегации пока не избран. Она пояснила, что главу делегации избирают ее члены.

Напомним, что Россия выплатила долг ПАСЕ за два года.

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