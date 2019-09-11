Дочь погибшей австралийки отсудила все имущество у владельца сгоревшего отеля "Токио стар" Вадима Черного. Новость предает УНИАН с ссылкой на постановление суда.

Киевский районный суд Одессы на прошлой неделе постановил арестовать все движимое и недвижимое имущество владельца "Токио стар", в том числе жилье, автомобили, деньги имущество совладельца отеля с целью обеспечения гражданского иска дочери 73-летней гражданки Австралии, которая погибла во время пожара в гостинице.

Суд рассмотрел ходатайство представителя прокуратуры об аресте имущества одного из совладельцев отеля с целью обеспечения гражданского иска. Как следует из ходатайства, среди погибших - гражданка Австралии, дочь которой подала гражданский иск о взыскании материального ущерба - свыше 628 тысяч гривен и морального ущерба - 1 млн долларов.

Представителем потерпевшей заявлено ходатайство о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения этого гражданского иска.

"Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, судья удовлетворил ходатайство в полном объеме. Таким образом, арестовано все движимое и недвижимое имущество фигуранта, в том числе жилье, автомобили, деньги", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, сгорели 9 человек. Вскоре владельца отеля, Вадима Черного, задержали за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что еще и старшему администратору отеля сообщили о подозрении.