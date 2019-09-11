Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил заказниками общегосударственного значения ландшафтные заказники "Озеро Картал" и "Озеро Кагул" в Ренийском районе Одесской области и ландшафтный заказник "Муравьевский" в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Об этом говорится в документе №679/2019, опубликованном на сайте Офиса президента.

Аргументация такого решения: сохранение и воспроизводство ценных природных комплексов, разнообразия ландшафтов, генофонда растительного и животного мира, а также сохранение в естественном состоянии отдельных уникальных природных образований.

Соответствующим указом от 10 сентября Кабмину поручено в шестимесячный срок обеспечить утверждение положений об объявленных заказниках общегосударственного значения; режим охраны и сохранения созданных заказников; разработку проектов землеустройства по организации и установлению границ территорий природно-заповедного фонда, которые объявляются заказниками общегосударственного значения.

Напомним, что Рада продлила запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах Карпат.

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