Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом", - сказал Гончарук.

Как уточнил премьер, миссия МВФ приехала для участия в переговорах, целью которых является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. "Говорить о результатах еще рано. На следующей неделе мы выйдем со специальной коммуникацией", – сказал Гончарук и уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.

В МВФ агентству подтвердили прибытие миссии в среду.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина полностью закрыла долг перед МВФ по программе stand-by 2014 года.

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