В Украине 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают программисты и парикмахеры, в США - День Дяди Сэма, на церковном календаре - День святого Киприана Карфагенского. Именины отмечают Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий и Михаил.

Какой сегодня праздник в Украине

В Украине отмечают день программиста, ІТ-специалиста и системного администратора. Праздник традиционно отмечают в 256-й день года, связывая дату со способностью восьмиразрядного байта принимать одно из 256 (2^8) различных значений. Также это максимальная целая степень числа 2, не превышающая количество дней в году (365 или 366). Праздник является неофициальным.

13 сентября отмечают День парикмахера. Праздник посвящен работе настоящих профессионалов расчески и ножниц, делающих людей красивыми. Некоторые мастера празднуют свой профессиональный день 14 сентября.

Народные и церковные праздники

13 сентября православные почитают память святого Киприана, епископа Карфагенского. В этот день наши предки наблюдали за обитателями водоемов: если лягушки прыгали на берег и днем ​​квакали, а рыбы выпрыгивали из воды - будет дождь. Если журавли курлычут и летят неспешно – осень будет теплой и продлится долго. Если журавли летят на юг поодиночке – жди неурожая в следующем году. В этот день на огороде убирали все корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.

Праздники в мире

В США отмечают День Дяди Сэма, который родился в 1776 году. Прообразом дядюшки Сэма стал американский торговец-мясник Сэмюэл Уилсон, который во время гражданской войны в США поставлял для армии говядину в бочонках. Образ стал фольклорным и объединил народ. Праздник стал одним из символов Штатов, официально его начали отмечать в 1989 году. В родном городе дяди Сэма - Трое - установили соответствующий памятник.

События и даты

В 1788 году Нью-Йорк провозгласили столицей США.

В 1902 году в Британии впервые доказали вину обвиняемого, использовав его отпечатки с места преступления в качестве аргумента.

В 1922 году на Земле в тени установили температурный рекорд. Он составил +57,7 на территории нынешней Ливии.

В 1929 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг открыл пенициллин.

В 1934 году установили мировой рекорд дальности и продолжительности полета.

В 1940 году итальянские войска вторглись в Египет.

В 1999 году произошел врыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.

Сегодня 53 года исполняется известному украинскому политическому журналисту и телеведущему Вячеславу Пиховшеку.

68 лет исполняется известному российскому шансонье Александру Розенбауму. Врачи диагностировали певцу рак и на днях провели операцию по удалению опухоли. Его известные песни: "Заходите к нам…", "Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла…", "Позабуду грусть, печаль, тоску…".

Именины

Сегодня День ангела отмечают Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон и Михаил.