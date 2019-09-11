Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, есть ли возможность отменить безвизовый режим для украинцев, так как он обеспокоен наплывом трудовых мигрантов из Украины. Об этом сообщает ERR.

Как говорится в сообщении, Хельме понимает, что полностью ограничить миграцию не получится, но считает, что Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. Министр пообещал представить соответствующие законодательные инициативы в парламент уже этой осенью.

Кроме того, политик сообщил, что лидеры Консервативной народной партии (EKRE) заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем. "Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", заявил Хельме.

Нынешняя власть в Эстонии, в состав правительства которой входит Хельме, - новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов.

Ранее сын политика, Мартин Хельме, который занимает пост министра финансов страны, также высказывался против украинских мигрантов. Он заявил, что из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране.

Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2017 года. Украинцы получили возможность беспрепятственно ездить в страны Евросоюза, в том числе и в Эстонию, с биометрическим загранпоспортом.

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