В январе украинский дизайнер Ксения Шнайдер выпустила модель джинсов, одна штанина которых заужена, а вторая расклешена. Однако пользователи сети эту идею не поддержали. Об этом сообщает The Sun.

На сайте бренда Ksenia Schnaider они стоят около 11 тысячи гривен. Многие пользователи сети высмеяли модель, написав негативные комментарии: "Это просто преступление", "Пожалуйста, только не это!", "Это же шутка, я надеюсь?", "Однозначно нет".

Фото: Instagram/ kseniaschnaider

Впрочем, не только негативные реакции были замечены в социальных сетях. Некоторые отметили, что идея хороша, а такие джинсы действительно пригодятся. Более того, в такой модели была замечена Селин Дион.

Фото: Lainey Gossip

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс купила вышиванку от того же украинского дизайнера, что и Ирина Луценко.

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