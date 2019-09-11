Журналист "Громадського ТВ" Богдан Кутепов, который 10 сентября призвал избивать журналистов "Страны" и ряда других СМИ, заявил, что не отказывается от своих слов. Об этом свидетельствует сообщение в комментариях к его посту в Facebook.

"Единственное, за что мне неловко - это то, что я повелся на эмоции... и перешел на личности. Это по Юлии Корзун... Но еще раз: я не делаю попыток "выкрутиться". Ни от каких слов в посте я не отказывался и не откажусь: вас желательно п@@дить, и делать это надо не всем, кому вы вредите, а только журналистам", - написал Кутепов.

Скриншот: Facebook/ Bohdan Kutiepov

Напомним, 10 сентября сотрудник "Громадского" Кутепов у себя в Facebook заявил, что журналисты сами должны вычищать из своей среды неправильных (с точки зрения Кутепова) журналистов, чтобы не было "визга" о гонениях на свободу слова.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз@ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа - беспощадно пиз@ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.

Кроме того, в комментариях Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции Сенцова и Кольченко.

После этого "Громадське ТВ" осудило высказывания своего журналиста Богдана Кутепова и пообещало провести Редакционный совет и общее собрание по этому вопросу.