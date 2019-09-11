Группа неизвестных лиц в сопровождении спецназа полиции проводит обыск в главном офисе государственного Приватбанка в Днепре. Об этом на своей странице в соцсети написала представитель пресс-службы Приватбанка Инна Музычук.

В сообщении уточняется, что обыск санкционирован Жовтневым районным судом Днепра. Определение суда было выдано в понедельник 09.09.2019, а основанием для него стало превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанными с юридической защитой банка.

Обращаем внимание, что ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соотвествии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствие нормальной работе офиса", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" заблокирует переводы между картами для жителей Донбасса и Крыма.

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