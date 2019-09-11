Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в строительстве и создании для отрасли Единой государственной электронной системы. За соответствующий законопроект №1081 в первом чтении проголосовали 306 народных депутатов на заседании парламента в среду.

Нардепы также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в строительстве в составе градостроительного кадастра. Предлагается обеспечить круглосуточный доступ к услугам системы, а также внедрить взаимодействие между электронными системами по принципу "единого окна". При этом в электронную систему планируется ввести обязательные к исполнению строительные нормы, национальные стандарты и другие нормативные документы технического характера.

Согласно проекту закона, доступ к информации в Единой системе должен быть обеспечен через открытый электронный портал. Законопроектом предлагается также ввести идентификатор объекта строительства и утвердить единый порядок присваивания и изменения адреса объектов недвижимости.

Напомним, что Рада приняла за основу законопроект об электронных чеках.

Также мы писали о том, что в 2019 году в Украине удвоился выпуск электронных денег.