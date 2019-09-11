Утром 11 сентября 2019 в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" представители Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины начали проводить обыски. Об этом говорится на официальной странице компании.

В "Укргаздобыче" заявляют, что сотрудничают с представителями правоохранительных органов, дают им необходимые документы. Однако подробности и причина обыска не уточняются.

"Укргаздобыча" - крупнейший в стране добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины". Компания обеспечивает почти 75% от общей добычи природного газа, 20% газового конденсата и нефти.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в центральный офис Приватбанка пришли с обыском.

Также мы рассказывали, что "Нафтогаз" отказался от стратегии резкого увеличения добычи украинского газа.