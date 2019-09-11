На заседании в среду, 11 сентября, Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила ряд евроинтеграционных законопроектов, которые касаются стандартизации промышленности, методов нормирования в строительстве и защиты прав потребителей финуслуг.

286 народных депутатов поддержали принятие за основу законопроекта №1068 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", устанавливающий переход на добровольное применение национальных стандартов. Документ должен закрепить добровольность применения национальных стандартов на территории Украины и обеспечить внедрение так называемого промышленного безвиза (Украина, не будучи страной ЕС сможет торговать с членами Евросоюза на равном товарами промышленного производства).

308 нардепов поддержали принятие за основу законопроекта № 1052 "О внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", предусматривающий введение параметрического метода нормирования. Параметрический метод нормирования основан на иерархии целей и задач и является более прогрессивным.

309 нардепов поддержали принятие за основу законопроекта №1085-1 с поправками в некоторые законодательные акты относительно защиты прав потребителей финансовых услуг, предусматривающий наделение регуляторов финрынка - НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Согласно тексту законопроекта, планируется четко прописать в Кодексе об административных правонарушениях нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

В случае принятия закона для банков и небанковских финансовых учреждений будут введены одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Напомним, Рада поддержала увеличение штрафов за перегруз фур в десятки раз.

Также мы писали, что в Раде в первом чтении одобрили законопроект о незаконном обогащении.