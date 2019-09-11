Авиакомпания Wizz Air подняла стоимость ряда услуг, которые предлагаются пассажирам дополнительно. Так, изменилась стоимость стандартной подписки на одного или двух, а также групповой подписки. Кроме того, подорожал регистрируемый багаж и приоритетная посадка. Об этом сообщается на сайте компании Wizz Air.

Платная подписка на WIZZ Discount Club дает доступ к скидкам на билеты (€ 10 на каждый рейс) и другие услуги Wizz Air. Цена на услугу долгое время оставалась неизменной, но с 9 сентября она выросла:

цена стандартной подписки WDC выросла с € 30 до € 40 (с 999 до 1139 гривен)

цена групповой подписки WDC выросла с € 60 до € 80 (с 1999 по 2289 гривен)

Скриншот: wizzair.com

Такое увеличение стоимости в гривне объясняется колебанием курса валют. Цена 999 гривен была установлена ​​раньше, когда курс составлял 33 гривны за 1 евро.

С сентября существенно возросла максимальная цена на регистрируемый багаж. С апреля, малый регистрируемый багаж до 10 килограмм стоил от € 9 до € 36, а теперь цена будет от € 9 и до € 57. Увеличилась оплата и за регистрируемый багаж весом 20 и 32 килограмм. Диапазон цен на багаж весом до 20 килограмм теперь € 15 - € 83 (было € 15 - € 52), а на багаж до 32 килограмм - € 23 - € 109 (было € 23 - € 73).

Скриншот: wizzair.com

Незначительное повышение коснулось и стоимости приоритетной посадки. Минимальная цена на услугу WIZZ Priority осталась без изменений - € 5, а максимальная цена выросла с € 30 до € 32.

Скриншот: wizzair.com

Ранее "Страна" сообщала, что лоукост Wizz Air совершил первый рейс из Киева в Лейпциг и планирует запустить рейсы из Харькова и Львова в Будапешт.