Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний. Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента в среду 310 народных депутатов, пишет Интерфакс-Украина.

Законопроект №1065 принят во исполнение Украиной обязательств в сфере евроинтеграции в части согласования требований действующего законодательства об охране прав на географические указания с нормами ЕС.

Согласно документу, географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Право на госрегистрацию географического указания имеет объединение лиц, которые производят соответствующий товар и/или перерабатывают сырье для него в указанном географическом месте. Одно физическое или юридическое лицо имеет право на регистрацию географического указания в случае, если оно является единственным производителем, который желает подать заявку на регистрацию географического указания, а географическая территория, на которой осуществляется производство, имеет характеристики, существенно отличающиеся от прилегающих территорий.

Заявка на регистрацию может подаваться как в электронной, так и в бумажной форме на украинском языке и должна содержать само заявление, спецификацию товара, документ, в котором изложены основные положения спецификации товара (наименование, описание товара, особые правила его упаковки и маркировки, а также краткое описание границ географического места).

После экспертизы заявки и получения соответствующего вывода по госрегистрации данные вносятся в Реестр сведений о регистрации географического указания.

Кроме того, 287 народных депутатов проголосовали за сокращение наполовину срока подготовки законопроекта №1065 ко второму чтению.

"Подписав Соглашение об ассоциации, Украина взяла на себя обязательство охранять европейские географические названия от подделок. Это значит, что мы соглашаемся, что шампанское можно изготавливать только из винограда, который растет во французском регионе Шампань. Принятие законопроекта 1065 означает, что украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское, а перейдут на общемировую практику и будут называть свои вина игристыми", - заявила автор законопроекта Роксолана Подласая.

До этого Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект ЕС "Географические указания в Украине". В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине ГУ будут: вино (защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский"), сыр ("Гуцульская овечья брынзя"), арбуз ("Херсонский арбуз"), черешня ("Мелитопольская черешня"), мед ("Карпатский мед").

Напомним, что Верховный суд решил, что очень похожие названия не повод для обвинений в недобросовестной конкуренции.

Также мы писали о том, что с 2023 года в Украине запретят продавать сыр фета.