В среду, 11 сентября, Кабинет министров Украины принял решение выделить каждому освобожденному в рамках обмена с РФ 7 сентября украинцу денежную выплату в размере 100 тысяч гривен. Об этом в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"...Каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривен. Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц... Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна", - написала она.

Скриншот: Facebook/ Людмила Денісова

Напомним, 7 сентября произошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 35 человек, в числе которых - захваченные в Керченском проливе моряки, Олег Сенцов и еще 10 человек.

После этого президент Владимир Зеленский пообещал, что украинская власть решит все проблемные вопросы по поводу квартир, лекарств и материального обеспечения.