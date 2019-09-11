Укрсоцбанк прекращает свою деятельность как юридическое лицо и присоединяется по упрощенной процедуре к Альфа-Банку. Об этом сообщили в пресс-службе Укрсоцбанка и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщает Ubr.ua.

Решение о слиянии было принято в Укрсоцбанке и на общем собрании акционеров Альфа-Банка. В комментарии изданию LIGA.net сообщили, что полностью завершить процедуру присоединения планируется в октябре 2019 года.

В Укрсоцбанке отметили, что оба финучреждения являются членами международной банковской группы ABH Holdings SA, поэтому целью реорганизации является оптимизация бизнеса и создание в результате присоединения единого надежного и финансово стабильного частного коммерческого банка в Украине.

Также сообщается, что в процессе присоединения акции Укрсоцбанка будут равнозначно конвертированы в акции Альфа-Банка, то есть 1 к 1. Таким образом, единый акционер Укрсоцбанка получит 165 464 910 824 простых именных акций Альфа-Банка общей стоимостью 16,55 млрд грн, а уставный капитал Альфа-Банка будет в соответствии увеличен на 16,55 млрд грн и составит 28,73 млрд грн.

Как известно, процесс слияния банков курировал глава правления Укрсоцбанка Иван Свитек, который покинет свой пост после завершения объединения финучреждений. На его место будет назначен управляющий директор белорусского Альфа-Банка Рафал Ющак.

Ранее "Страна" писала о том, что в украинском Альфа-банке произошел сбой, у клиентов исчезают деньги на карточках.

Также мы сообщали, что Укрсоцбанк оштрафовали на 30 миллионов за выдачу наличных без проверки.