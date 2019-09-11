Депутаты от фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за президентский законопроект о процедуре импичмента. Об этом говорится в проекте постановления №1012-п, информация о котором размещена на сайте парламента. Текста законопроекта пока что нет.

Среди 13 авторов документа Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Степан Кубив и Ростислав Павленко. Экс-президента Петра Порошенко среди инициаторов постановления нет.

Теперь, пока Верховная Рада не рассмотрит этот документ, спикер парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон, принятый вчера парламентом.

Напомним, что законопроект об импичменте был внесен президентом Владимиром Зеленским 29 августа.

Вчера Верховная Рада приняла закон об импичменте, проведя голосования за первое и второе чтения в течение 10 минут. Ряд фракций высказал недовольство процедурой принятия. Против закона проголосовали Голос и Евросолидарность. "Страна" разбиралась в этой ситуации.

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