В Днепре сотрудники полиции проводят обыски в Центральном офисе Приватбанка. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь банковского учреждения Олег Серга. По его словам, следственные действия правоохранителей связаны с одним из договоров, заключенных с Приватбанком. Речь пока не идет об изъятии документов и техники.

Ранее об обысках в Приватбанке на своей странице в Facebook сообщил финансовый эксперт Сергей Фурса.

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал в соцсети Фурса.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Обговаривали вопросы ведения бизнеса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" заблокирует переводы между картами для жителей Донбасса и Крыма.