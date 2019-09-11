Шесть взрывов. В Минобороны дали подробности происшествия в Калиновке
В Министерстве обороны прокомментировали информацию о взрывах, которые прогремели на арсенале в Калиновке в среду, 11 сентября. Как уточнили в ведомстве, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области около 11:30 было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов.
"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее для дальнейшей утилизации… По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектар сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке прогремел взрыв на территории шахты, есть погибший.
Также мы сообщали, что после взрыва при разогреве пищи от ранения в шею погиб пограничник.