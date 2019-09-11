В Министерстве обороны прокомментировали информацию о взрывах, которые прогремели на арсенале в Калиновке в среду, 11 сентября. Как уточнили в ведомстве, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области около 11:30 было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее для дальнейшей утилизации… По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектар сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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