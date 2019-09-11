Сегодня, 11 сентября, стартуют поединки 1/16 женской Лиги чемпионов. И в УЕФА на матч между Ювентусом (Италия) и Барселоной (Испания), назначили украинскую бригаду арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Екатерина Монзуль в центре с мячом, фото: ffu.ua

На линиях 38-летней харьковчанке будут помогать её соотечественницы Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра возложены на Анастасию Романюк.

Судейский наблюдатель матча - Илонка Джалева из Болгария.

Следует отметить, что этим летом Екатерина Монзуль, Марина Стрелецкая и Александра Ардашева работали на матчах финальной стадии женского чемпионата мира-2019, где обслуживали и четвертьфинальный поединок Франция - США.

А вот кто поборется за почетный трофей среди прекрасных дам на стадии 1/16

Фото: uefa.com

Напомним, что "Страна" сообщала, что Шевченко рассказал о травме Мораеса и о ценной информации после матча Украина - Нигерия.

Также ранее Шевченко рассказал, за счет чего Украине удалось разгромить Литву.