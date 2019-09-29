29 сентября - день ангела у Людмил. Именины установили в церковном календаре в память о чешской княгине, которую убили из-за ее религиозных убеждений. Людмилам приписывают здравомыслие, гостеприимность и эмоциональность. Это красивое имя популярно в Украине.

Характер и значение имени Людмила

Имя Людмила происходит от славянского "милая людям". Обладательницам этого имени приписывают терпимость к ближним, очарование, темпераментность и мечтательность. Людмилы творческие натуры с аналитическим умом. Они общительны, гостеприимны, у них хорошая интуиция и вкус. В Болгарии также популярна мужская форма имени - Людмил.

В детстве Людочка растет любознательным и аккуратным ребенком. Она может постоять за себя и друзей, проявляет старательность в учебе. У нее острое чувство справедливости и много подруг. С возрастом Людмила становится более практичной. У нее есть стремление к успеху, но монотонной и трудоемкой работы она не любит. Часто Людмилы честолюбивы.

Отрицательные черты в характере: двойственность - иногда бывают скупы, иногда слишком щедры; эмоциональная отстраненность и лукавство. Часто - обидчивость и кокетство.

Известные в Украине Людмилы

Людмила Гурченко - известная советская актриса, которая родилась в Харькове. Людмила Руденко - украинская и советская шахматистка, Google посвятил ей дудл в 2018 году. Людмила Кучма - супруга президента Украины. Людмила Денисова - украинский омбудсмен. Людмила Барбир - телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами 2019". Людмила Милевич - самая популярная патрульная Киева, которая нередко снимается для глянца и участвует в телешоу.

Кто такая княгиня Людмила Чешская

Княгиня Людмила была супругой князя Бо­ри­воя Чешского, крещенная просветителем славян и автором первого славянского алфавита Мефодием. Став христианкой женщина принялась распространять новую веру в Чехии. Рано овдовев, она вела благочестивую жизнь и старалась воспитать своего внука Вячеслава с учетом традиций православия. Но это не вписывалось в представления супруги ее сына, мамы Вячеслава. В 927 году сноха Драгомира начала распространять в стране язычество, чему противилась Людмила. В итоге Драгомира решила отомстить свекрови. Она подослала двух бояр, которые убили женщину во время молитвы. Людмилу похоронили в Течине, а рядом с ее захоронением люди стали говорить, что получают исцеление. После этого князь Вячеслав велел перенести мощи Людмилы в Прагу, в церковь св. Георгия. С тех пор в день ее смерти отмечают именины Людмил.

Открытки и поздравления с Днем ангела

Мила, Милочка, Людмила, наша солнечная и любимая! Поздравляем тебя с праздником, желаем счастья, радости, беззаботной жизни и крепкого здоровья! Чтобы в жизни все складывалось так, как пожелаешь!

Пусть счастье придет, принеся с собой здоровье и радость. С Днем ангела, милая Люда! Пусть хорошее настроение будет всегда.

Пусть ангел тебя оберегает и подсказывает правильный путь, защищает и делает сильной. Сегодня твой праздник! Мы поздравляем от души!

С именинами, Люда! Пусть небо твоей жизни будет голубым и безоблачным с ярким солнцем, надежным тылом, дружеским теплом и любовью близких. Будь здоровой, пусть глаза светятся от счастья, а душа и сердце остаются всегда юными!

С именинами тебя,

Пусть всегда поет душа.

Ты, Людмила, хороша,

с праздником твоим тебя!

Милая Людмила! С днем ангела, пусть дни будут солнечными, а небо - голубым, верных подруг и друзей, пусть в доме будут достаток, уют и тепло.

С Днем ангела тебя, Людмила,

Пусть жизнь твоя будет красива,

Пусть каждый день несет добро,

Пусть свет в душе разгонит зло.