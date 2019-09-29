29 сентября - день ангела у Людмил. Именины установили в церковном календаре в память о чешской княгине, которую убили из-за ее религиозных убеждений. Людмилам приписывают здравомыслие, гостеприимность и эмоциональность. Это красивое имя популярно в Украине.
Характер и значение имени Людмила
Имя Людмила происходит от славянского "милая людям". Обладательницам этого имени приписывают терпимость к ближним, очарование, темпераментность и мечтательность. Людмилы творческие натуры с аналитическим умом. Они общительны, гостеприимны, у них хорошая интуиция и вкус. В Болгарии также популярна мужская форма имени - Людмил.
В детстве Людочка растет любознательным и аккуратным ребенком. Она может постоять за себя и друзей, проявляет старательность в учебе. У нее острое чувство справедливости и много подруг. С возрастом Людмила становится более практичной. У нее есть стремление к успеху, но монотонной и трудоемкой работы она не любит. Часто Людмилы честолюбивы.
Отрицательные черты в характере: двойственность - иногда бывают скупы, иногда слишком щедры; эмоциональная отстраненность и лукавство. Часто - обидчивость и кокетство.
Известные в Украине Людмилы
Людмила Гурченко - известная советская актриса, которая родилась в Харькове. Людмила Руденко - украинская и советская шахматистка, Google посвятил ей дудл в 2018 году. Людмила Кучма - супруга президента Украины. Людмила Денисова - украинский омбудсмен. Людмила Барбир - телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами 2019". Людмила Милевич - самая популярная патрульная Киева, которая нередко снимается для глянца и участвует в телешоу.
Кто такая княгиня Людмила Чешская
Княгиня Людмила была супругой князя Боривоя Чешского, крещенная просветителем славян и автором первого славянского алфавита Мефодием. Став христианкой женщина принялась распространять новую веру в Чехии. Рано овдовев, она вела благочестивую жизнь и старалась воспитать своего внука Вячеслава с учетом традиций православия. Но это не вписывалось в представления супруги ее сына, мамы Вячеслава. В 927 году сноха Драгомира начала распространять в стране язычество, чему противилась Людмила. В итоге Драгомира решила отомстить свекрови. Она подослала двух бояр, которые убили женщину во время молитвы. Людмилу похоронили в Течине, а рядом с ее захоронением люди стали говорить, что получают исцеление. После этого князь Вячеслав велел перенести мощи Людмилы в Прагу, в церковь св. Георгия. С тех пор в день ее смерти отмечают именины Людмил.
Открытки и поздравления с Днем ангела
Мила, Милочка, Людмила, наша солнечная и любимая! Поздравляем тебя с праздником, желаем счастья, радости, беззаботной жизни и крепкого здоровья! Чтобы в жизни все складывалось так, как пожелаешь!
Пусть счастье придет, принеся с собой здоровье и радость. С Днем ангела, милая Люда! Пусть хорошее настроение будет всегда.
Пусть ангел тебя оберегает и подсказывает правильный путь, защищает и делает сильной. Сегодня твой праздник! Мы поздравляем от души!
С именинами, Люда! Пусть небо твоей жизни будет голубым и безоблачным с ярким солнцем, надежным тылом, дружеским теплом и любовью близких. Будь здоровой, пусть глаза светятся от счастья, а душа и сердце остаются всегда юными!
С именинами тебя,
Пусть всегда поет душа.
Ты, Людмила, хороша,
с праздником твоим тебя!
Милая Людмила! С днем ангела, пусть дни будут солнечными, а небо - голубым, верных подруг и друзей, пусть в доме будут достаток, уют и тепло.
С Днем ангела тебя, Людмила,
Пусть жизнь твоя будет красива,
Пусть каждый день несет добро,
Пусть свет в душе разгонит зло.