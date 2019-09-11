На заседании Верховной Рады в среду, 11 сентября, нардеп из фракции "Голос" Соломия Бобровская предложила создать Временную следственную комиссию по расследованию нападений на радикала Сергея Стерненко, убившего человека в Одессе, и других "активистов".

В частности, Бобровская упомянула о том, что Временная следственная комиссия по расследованию нападений на активистов работала в Верховной Раде 8 созыва. Она напомнила, что в так называемый "список Гандзюк" внесены случаи 55 нападений на активистов, 5 из которых закончились летальным исходом.

"Кто не знает, напомню, что 15 из 55 случаев касались огнестрельного оружия, холодного оружия. В частности, про упомянутого и для многих из нас товарища и друга Сергея Стерненко. На протяжении 2017-2018 годов три раза происходило покушение на его жизнь. И фактически никто ни из нападавших, ни из заказчиков не был привлечен к ответственности, более того, их имена были не озвучены. Кроме того, те, кто совершал этот заказ, сегодня пребывают заграницей без единой истории привлечения к ответственности", - сказала Бобровская.

Она сообщила, что сегодня направит обращение к главам фракций, чтобы те предложили свои кандидатуры в состав ВСК касаемо "списка Гандзюк".

Напомним, упомянутый Бобровской радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора", а в 2018 году в результате конфликта неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула. За это он так и не понес наказание. "Страна" подробно писала о том, как ему удалось остаться на свободе.

После инцидента было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. Правда, сам Стерненко от этого никак не пострадал: из Одессы дело передали в Киев, где СБУ забрала его у полиции - и похоронила (как говорят, в обмен на услуги самого Стерненко).

Между тем, 10 сентября фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовала от Нацполиции расследовать дело об "одесской резне". Нардеп Илья Кива заявил о необходимости скорейшего привлечения к суду подозреваемых в убийстве отца троих детей в Одессе, а непосредственно - Сергея Стерненко.

Также Кива отметил, что депутатам известно, что дело об "одесской резне" из СБУ передано под прямую подследственность в МВД.

Мы подробно рассказывали, что еще известно о радикале Стерненко, его сотрудничестве с СБУ, уголовных производствах, в которых он фигурирует, и его давлении на журналистов.