В Киеве этим летом наиболее загрязненный воздух был в районах Демеевской и Бессарабской площадей. Об этом сказано в информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, пишет УНН.

"В пространственном распределении наиболее загрязненными летом 2019 года были районы Демеевской и Бессарабской площадей и улица Семена Скляренко. Несколько меньшим загрязнением (но все же существенным) характеризовались также проспекты Победы (район метро "Святошин") и Оболонский, улицы Александра Довженко (возле метро "Шулявская"), Каунасская, площадь Победы, бульвар Леси Украинки, бульвар Вацлава Гавела (пересечение с ул. Академика Стражеско), улица Попудренко (район метро "Черниговская")", - отмечают в геофизобсерватории.

Также отмечается, что основная проблема - загрязнение примесями, которые выбрасываются автотранспортом, поэтому наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в районах крупных автомагистралей города.

Напомним, что в июне киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха.

Также летом из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превышала шестикратную норму.