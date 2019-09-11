Во вторник, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым он предлагает изменить закон о ГБР, усилив власть директора Бюро. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте парламента.

Законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" предполагает, что директор ГБР самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определяет существующий закон. Также отменяется конкурс на должности замдиректора ГБР, своих заместителей глава Бюро расследований сможет назначать самостоятельно.

Также изменяется правовой статус Государственного бюро расследований, оно становится государственным правоохранительным органом, а не центральным органом исполнительной власти, коим является сейчас.

Кроме того, Зеленский предлагает исключить участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Его будет назначать президент Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Документом предлагается закрепить полномочия директора принимать решение о дисциплинарного взыскании с работников ГБР на основании решения соответствующей комиссии. В действующем законе такое решение принимает дисциплинарная комиссия без участия директора.

Напомним, ранее Зеленский предложил забрать Нацгвардию у Авакова и переподчинить ее себе.

Также мы писали, что Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о перезапуске Генпрокуратуры.