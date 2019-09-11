Четыре взрыва прогремели на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области в среду, 11 сентября. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на представителя Минобороны Александра Мотузяника

"Произошло задымление на территории технического арсенала, сейчас там работают все службы", - сообщил Мотузяник.

В то же время местные жители сообщают, что на территории арсенала горит лес. "Было слышно несколько взрывов", - говорит местная жительница Лариса.

Председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируется.

По официальной информации ГСЧС, 11 сентября в 11:36 вблизи г. Калиновка на технической территории 48 военного арсенала ВСУ произошло возгорание сухой травы на площади около 2 га. Зафиксировано 4 случая детонации боеприпасов. К тушению привлечены 30 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, что 26 сентября 2017 года около 22:00 на артскладах военной части Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Тогда были эвакуированы более 30 тысяч местных жителей.

Также мы сообщали, что в Калиновке разминировали 10-километровую зону вокруг взорванного склада.